Beşiktaş, Romain Saiss transferini bitirdi!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, İngiltere Premier Lig kulübü Wolverhampton'dan ayrılan Faslı oyuncu Romain Saiss transferini bitirdi.
Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini savunmaya yaptı.
NTV Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar her konuda anlaşmaya vardığı Romain Saiss ile sözleşme imzalayacak.
Fas Milli Takımı kampında bulunan Saiss, 13 Haziran'da oynanacak Liberya-Fas maçının ardından Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
MAAŞI 1.5 MİLYON EURO
32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak.
Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.
Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'dan 4 milyom Euro karşılığında Wolverhampton transfer oldu.
GEÇEN SEZON PREMIER LİG'DE 32 MAÇ
Son 6 sezonda İngiliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.
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