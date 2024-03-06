Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda mağlup

Yayınlanma: 06.03.2024 - 08:03

Güncelleme: 06.03.2024 - 08:03

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu deplasmanda 43-38 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı da konuk ekibin 21-18'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde oynadığı 15. maçında ilk kez mağlup oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise 15. mücadelesinde 14. galibiyetine imza attı.