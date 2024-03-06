Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda mağlup

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu deplasmanda 43-38 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 08:03
Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda mağlup
Abone Ol google-news

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu deplasmanda 43-38 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı da konuk ekibin 21-18'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde oynadığı 15. maçında ilk kez mağlup oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise 15. mücadelesinde 14. galibiyetine imza attı.


Beşiktaş Safi Çimento haberleri hentbol haberleri Sakarya Büyükşehir Belediyespor haberleri

İlgili Haberler

2024 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda seyirci rekoru kırıldı

2024 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda seyirci rekoru kırıldı
Hentbol hakemlerinden Halil Umut Meler kararı!

Hentbol hakemlerinden Halil Umut Meler kararı!
A Milli Hentbol Takımı'ndan erken veda

A Milli Hentbol Takımı'ndan erken veda
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süper Lig rakiplerini geride bıraktı: İşte Avrupa'nın en yüksek yayın gelirleri!

Süper Lig rakiplerini geride bıraktı: İşte Avrupa'nın en yüksek yayın gelirleri!
Leeds United Stoke City maçı hangi kanalda? 5 Mart 2024 maç günü

Leeds United Stoke City maçı hangi kanalda? 5 Mart 2024 maç günü
Kırılması güç rekor: Rodri, Premier Lig tarihine geçti!

Kırılması güç rekor: Rodri, Premier Lig tarihine geçti!
Yağmur Yüksel kimdir, kaç yaşında? Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı kim?

Yağmur Yüksel kimdir, kaç yaşında? Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı kim?
Melih Gökçek kendine yakışanı yaptı! Berna Laçin'e çirkin gönderme

Melih Gökçek kendine yakışanı yaptı! Berna Laçin'e çirkin gönderme
Bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu: Zirvede yeni bir dizi var

Bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu: Zirvede yeni bir dizi var
EFT masrafından kaçanlar yandı... 'Kira' ve 'Diğer' seçeneğine Maliye'den inceleme

EFT masrafından kaçanlar yandı... 'Kira' ve 'Diğer' seçeneğine Maliye'den inceleme
Son Dakika: VAR kayıtları açıklandı… Beşiktaş – Galatasaray maçında neler oldu?

Son Dakika: VAR kayıtları açıklandı… Beşiktaş – Galatasaray maçında neler oldu?