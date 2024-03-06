Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda mağlup
Hentbol Erkekler Süper Lig'inde Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu deplasmanda 43-38 mağlup etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu deplasmanda 43-38 mağlup etti.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı da konuk ekibin 21-18'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde oynadığı 15. maçında ilk kez mağlup oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise 15. mücadelesinde 14. galibiyetine imza attı.
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