Beşiktaş, sahasında galibiyetle başladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-78 mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 00:06
Beşiktaş, sahasında galibiyetle başladı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-78 yendi.

BJK Emlakjet Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-23 önde tamamlayan konuk ekip, soyunma odasına da 46-41 üstün girdi.

Final periyoduna 66-65 İlkem Yapı Tarsusspor önde girse de son çeyrekte üstünlüğü ele alan Beşiktaş, parkeden 88-78 galip ayrıldı.


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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi beşiktaş İlkem Yapı Tarsus Spor

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