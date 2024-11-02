Beşiktaş Sami Uğurlu'nun bileğini bükemiyor!

Yayınlanma: 02.11.2024 - 21:14

Güncelleme: 02.11.2024 - 21:14

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 2-1 mağlup oldu. Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu bir ilki başardı.

Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.