Beşiktaş Sami Uğurlu'nun bileğini bükemiyor!
Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 2-1 mağlup oldu. Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu bir ilki başardı.
Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.
Etiketler: #Sami Uğurlu #beşiktaş #Trendyol Süper Lig #kasımpaşa
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