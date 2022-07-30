Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig ekibi Beşiktaş yeni sezon açılışında İtalyan ekibi Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19:00’da başlayacak.
Beşiktaş, gerçekleştirilecek törenle yeni sezonu açacak ve İtalyan ekibi Sampdoria ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve en az 1 ay daha tedavisi sürecek olan Josef de Souza dışında
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Emrecan, Umut Meraş, Gedson, Salih, Emirhan, Ghezzal, Muleka, Weghorst
SİSTEM DEĞİŞECEK
Siyah beyazlılar Valerien Ismael yönetiminde geçen sezon ve hazırlık maçlarında 3'lü savunmayla sahaya çıkıyordu. Yeni sezon öncesi oynanacak son hazırlık maçı olan Sampdoria mücadelesinde ise takımın 4'lü savunmaya geçeceği ve ilk kez deneneceği ifade ediliyor.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI
Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını 9 Temmuz'da Werder Bremen'e karşı oynamış ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
İkinci maçta Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan siyah beyazlı takım 15 Temmuz'da Mainz'ı 1-0 yenerken 23 Temmuz'da Wolves'a 3-0 mağlup oldu ve son olarak 26 Temmuz'da Alaves'a 2-1 yenildi.
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