Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den taktiksel karar!
Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın teknik direktörü Valerien Ismael, yeni sezona sayılı günler kala sürpriz bir karar aldı.
Beşiktaş'ta geride kalan sezonun son bölümünde gelen Valerien Ismael'in hazırlık kampında oynattığı futbol, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Siyah-beyazlıların savunmada yaşadığı sıkıntılar ve hücumda Wout Weghorst gibi bir silahın etkili kullanılamaması üzerine yeni bir karar alındı.
Sporx’in haberine göre Valerien Ismael, "3-4-3 sistemi ile 150 maça çıktım. Önemli rakiplere karşı oynadım ve başarılı oldum. Beşiktaş'ta da bu sistemle başarılı olacağız" demesine rağmen, taktik dizilişte değişikliğe gitme kararı aldı.
4-3-3 SİSTEMİNE GEÇİŞ
Özellikle Deportivo Alaves maçının ardından Valerien Ismael'e yönelik tepkiler ve Şenol Güneş seslerinin ardından, Fransız teknik direktör takımın durumunu gözden geçirdi ve 4-3-3 sistemine geçme kararı aldı.
Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı ve başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Valerien Ismael, cumartesi günü oynayacakları Sampdoria maçında 4-3-3 sitemini deneyeceğini bildirdi. Siyah-beyazlı takımda başkan Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael'e istediğini yapabileceğini, kendisine güvendiklerini iletti.
YENİ TRANSFERLER GELECEK!
Öte yandan Beşiktaş'ta sistem toplantısında kadroya yapılacak yeni transferlerin de konuşulduğu ortaya çıktı. Valerien Ismael'in Sampdoria maçının ardından yeni taleplerini yönetime bildireceği ve Beşiktaş'ta gelecek hafta başıyla transferin hız kazanacağı öğrenildi.
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