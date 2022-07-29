Beşiktaş'ta Enzo Diaz sesleri

29 Temmuz 2022 Cuma, 09:33

Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a gönderen Beşiktaş, sol bek transferi için harekete geçti. NTV Spor’un haberine göre siyah-beyazlılar, Arjantin ekibi Talleres'te forma giyen Enzo Diaz için temaslara başladı.

26 yaşındaki oyuncunun kulübü ile sözleşmesi yıl sonunda tamamlanıyor. Arjantinli sol beki bonservisi ile kadroya katmak isteyen siyah beyazlılar, Diaz ile 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor.

TALLERES FORMASI GİYİYOR

Daha önce Agropecuario Argentino oynayan Enzo Diaz, 2018'ten bu yana Talleres forması giyiyor.

Bu yıl takımı ile 31 maça çıkan Diaz 1 gol attı, 2 asist yaptı.