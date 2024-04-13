Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 13.04.2024 - 10:03

Güncelleme: 13.04.2024 - 10:03

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 47 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor'u mağlup ederek taraftarının önünde galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztrük, van Drongelen, Soner Gönül, Flavien Tait, Ait Bennasser, Carlo Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Yılport Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Ante Rebic, müsabakada görev yapamayacak.

RAMS Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Mert Günok ise iyileşti. Milli file bekçisi, teknik direktör Fernando Santos'un şansı vermesi halinde sahada olabilecek.

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR'DA SON DURUM

Ligde çıktığı 30 karşılaşmada 37 puan toplayan Samsun ekibi, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Karadeniz ekibinde sakat olan Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.