Beşiktaş'ta bayram buluşması: Samet Aybaba, futbolcularla bir araya geldi
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, futbolcularla yemekte bir araya gelerek bayramlaştı.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah beyazlı takımın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında futbolculara bir yemek verdi.
Samet Aybaba, yemekte siyah beyazlı teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
Aybaba, yemek sonrası düzenlenen törende oyuncularla bayramlaştı.
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