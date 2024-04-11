Beşiktaş'ta bayram buluşması: Samet Aybaba, futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, futbolcularla yemekte bir araya gelerek bayramlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 16:28
Beşiktaş'ta bayram buluşması: Samet Aybaba, futbolcularla bir araya geldi
Abone Ol google-news

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah beyazlı takımın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında futbolculara bir yemek verdi.

Samet Aybaba, yemekte siyah beyazlı teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. 

Aybaba, yemek sonrası düzenlenen törende oyuncularla bayramlaştı.


beşiktaş haberleri Samet Aybaba haberleri bayram haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Mert Günok gelişmesi!

Beşiktaş'ta Mert Günok gelişmesi!
Beşiktaş BOA'dan hakem tepkisi: 'Parkede olan basketbol değildi'

Beşiktaş BOA'dan hakem tepkisi: 'Parkede olan basketbol değildi'
Beşiktaş BOA, EuroCup'ı ikinci tamamladı

Beşiktaş BOA, EuroCup'ı ikinci tamamladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'dan Yılmaz Erdoğan'a destek

Armağan Çağlayan'dan Yılmaz Erdoğan'a destek
10 Nisan 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı!

10 Nisan 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı!
Xiaomi SU7, Porsche Taycan'ı geride bırakan performansı yarı fiyatına sunuyor! 5 dakikada 350 kilometre menzil...

Xiaomi SU7, Porsche Taycan'ı geride bırakan performansı yarı fiyatına sunuyor! 5 dakikada 350 kilometre menzil...
Tekirdağ’ın sarı kanola tarlaları eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

Tekirdağ’ın sarı kanola tarlaları eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor
Angelino için 5 milyon Euro'luk madde!

Angelino için 5 milyon Euro'luk madde!
Bir ay öncesinden rezervasyon yaptırdılar! Yerli turistler Kapadokya’yı gökyüzünden keşfetti

Bir ay öncesinden rezervasyon yaptırdılar! Yerli turistler Kapadokya’yı gökyüzünden keşfetti
‘Bu atamalar eğitimin niteliğini düşürüyor’

‘Bu atamalar eğitimin niteliğini düşürüyor’
Bakan Ali Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!

Bakan Ali Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!