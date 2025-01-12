Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor'a set vermedi!

Yayınlanma: 12.01.2025 - 22:13

Güncelleme: 12.01.2025 - 22:13

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor'u konuk etti.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi Salonu'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 3-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor ise 14. kez mağlup oldu.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Nazire Turnaoğlu

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Begüm Kaçmaz, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Alara Altundağ, Merve Nezir, Merve Tanıl)

Sarıyer Belediyespor: Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Tezcan, Mitchem, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz (Berre İnce, Michelle Luna, Guerra, Taubner, Fatmanur Yılmaz)

Setler: 25-20, 25-18, 25-19

Süre: 82 dakika (28, 27, 27)