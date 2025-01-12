Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor'a set vermedi!
Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor'u konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi Salonu'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 3-0 kazandı.
Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor ise 14. kez mağlup oldu.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Nazire Turnaoğlu
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Begüm Kaçmaz, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Alara Altundağ, Merve Nezir, Merve Tanıl)
Sarıyer Belediyespor: Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Tezcan, Mitchem, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz (Berre İnce, Michelle Luna, Guerra, Taubner, Fatmanur Yılmaz)
Setler: 25-20, 25-18, 25-19
Süre: 82 dakika (28, 27, 27)
Etiketler: #beşiktaş #Sarıyer Belediyespor #Sultanlar Ligi
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