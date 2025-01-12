Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Serdal Adalı'dan İsmail Kartal açıklaması

Yayınlanma: 12.01.2025 - 15:12

Güncelleme: 12.01.2025 - 15:12

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tam gaz sürerken İsmail Kartal iddiaları gündemi meşgul etmişti.

Beşiktaş'ın son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ı gündemine aldığı ve deneyimli çalıştırıcıyla 3 yıllık anlaşma sağlanmasının beklendiği öne sürülmüştü.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan İsmail Kartal haberlerine cevap geldi.

"ÖYLE BİR PLANIMIZ YOK"

Ekol TV'ye konuşan Serdal Adalı, İsmail Kartal iddialarını net bir dille yalanladı.

Serdal Adalı söz konusu haberler için "Öyle bir niyetimiz, planımız yok. Böyle bir eylem de gerçekleştirmedik. Teklif yapmadık, düşünmüyoruz da" ifadelerini kullandı.

Haber detayında Serdal Adalı'nın 2 yabancı teknik direktörle görüşme halinde olduğu ancak henüz bir anlaşma ortamı sağlanmadığı belirtildi.