Beşiktaş Şenol Güneş ile yenilenecek: Tecrübeli hocanın planı ortaya çıktı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 11:40

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile oynayacakları maçla birlikte siyah-beyazlılardaki ikinci dönemine başlamış olacak.

İLK 3 MAÇTA 9 PUAN İSTİYOR

Antrenmana çıkan ve oyuncuları ile tanışan Şenol Güneş artık yeni bir sayfa açtıklarını oyuncularına hatırlattı. Deneyimli teknik direktör, öncelikle ilk 3 maçta en yüksek puanı almaları gerektiğini söyledi.

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Vodafone Park'ta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş 5 Kasım'da ise Galatasaray ile derbide mücadele edecek. Ardından ise siyah-beyazlılar evinde Antalyaspor ile mücadele ederek Dünya Kupası molasına gidecek.

GÜNEŞ İLE YENİLENECEK

Sporx'in haberine göre siyah-beyazlılar, 3 maçta 9 puan alarak moral depolamak istiyor. Beşiktaş verilecek arada ise Şenol Güneş ile birlikte yenilenecek. Kadrodaki oyuncular gözden geçirileceği gibi Güneş'in istemesi halinde gerekli takviyeler yapılacak. Güneş bu dönemde milli takımda olmayan oyuncularla hazırlıklarına devam edecek.