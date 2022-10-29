Beşiktaş KAP'a bildirdi: Stat ismi değişecek
Süper Lig ekibi Beşiktaş, stat isim sponsorluğunun sezonun bitmesinin ardından yenilenmeyeceğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, stat isim hakkı sponsorluğu sözleşmesinin 2022/23 sezonunun sonunda biteceğini KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlılar, Vodafone'un stat isim hakkı sponsorluğunu sezonun sona ermesinin ardından yenilemeyeceğini açıkladı.
Beşiktaş cephesinden yapılan açıklamada, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin ihtarname ile bu kararı bildirdiği duyuruldu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanan 20.08.2013 tarihli Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi'nde Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu süresi; ilk UEFA ya da Süper Lig maçının oynandığı sezondan itibaren sekiz sezon boyunca yürürlükte kalacağı (ilk dönem), bu dönemin sona ermesinden en az altı ay önce sözleşme taraflarından birinin diğer tarafa göndereceği bir ihtar ile feshedilmediği sürece sözleşmenin beş sezon için yenilenmiş sayılacağı (müteakip dönem) şeklinde düzenlenmiştir.
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.tarafından 28.10.2022 (bugün) tarihinde gönderilen ihtarname ile Sözleşmenin, ilk dönemin sona ereceği 2022/2023 sezon sonu itibariyle geçerli olmak üzere feshedildiği bildirilmiştir."
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