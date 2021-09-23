Beşiktaş, Serdar Ortaç hakkında hukuki süreç başlattı

Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki süreç başlatıldığını sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 15:14
Beşiktaş, Serdar Ortaç hakkında hukuki süreç başlattı
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Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki süreç başlatıldığına dair sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.


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