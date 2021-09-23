Beşiktaş, Serdar Ortaç hakkında hukuki süreç başlattı
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki süreç başlatıldığını sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki süreç başlatıldığına dair sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.
Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.
Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 23, 2021
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni 'Erkam Yıldırım' paylaşımları
- Bahçeli, Erdoğan'a rest çekti
- AKP'li vekilden 2023 seçim fetvası
- Yasemin Bozkurt’tan Gülben Ergen itirafı
- Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
- Önce öldürdüler sonra göbek attılar
- Adli emanette ne varsa satmış
- Reuters’tan çarpıcı Ali Erbaş analizi
- Cesedin başında göbek atan tarikat
- Kış ayları için 'dengeler bozulur' uyarısı