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Beşiktaş ile anılmıştı: Ansu Fati'nin yeni takımı belli oluyor!

Beşiktaş ile anılmıştı: Ansu Fati'nin yeni takımı belli oluyor!

29.05.2025 16:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş ile anılmıştı: Ansu Fati'nin yeni takımı belli oluyor!

Adı Beşiktaş ile de anılan Barcelona'nın genç oyuncusu Ansu Fati'nin gelecek sezon için Monaco anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Uzun süredir adı Beşiktaş'la da anılan Ansu Fati'nin yeni adresi belli oluyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Genç yıldız, gelecek sezon için Monaco ile el sıkıştı. Fransız kulübü, Barcelona ve oyuncu tarafıyla satın alma opsiyonlu kiralık transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı.

22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kiralık transferine dair yapılan anlaşmada, Monaco'nun sezon sonunda 20 milyon Euro karşılığında bonservisini alma hakkı bulunuyor. Taraflar arasında son detayların da kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 6 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi ve 1 Kral Kupası maçında toplam 298 dakika süre alan Fati, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.


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