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Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain için ayrılık iddiası: Yeni takımını duyurdular!

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain için ayrılık iddiası: Yeni takımını duyurdular!

6.08.2025 09:52:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain için ayrılık iddiası: Yeni takımını duyurdular!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 31 yaşındaki İngiliz oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, kadro planlaması kapsamında önemli bir ayrılık gündemde.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon beklentilerin uzağında kalan Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN ALEX KARARI

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetme kararı aldı. Kulüp, sözleşme feshi karşılığında Chamberlain'e alacaklarının tamamını ödemeyi kabul etti.

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2023 yazında Liverpool'dan bedelsiz olarak transfer edilen deneyimli orta saha oyuncusu, Türkiye'deki performansıyla beklentileri karşılayamadı. Chamberlain, 2024/25 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 resmi maçta yalnızca 1 gol kaydedebildi.

PREMIER LİG'E DÖNECEK İDDİASI

Ayrılığın ardından İngiliz oyuncunun rotasının yeniden Premier Lig olması bekleniyor. Habere göre Chamberlain'in, Leeds United ile sözleşme imzalama ihtimali oldukça yüksek.

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