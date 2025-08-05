Beşiktaşlı Amy Okonkwo üst üste ikinci kez MVP!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ta Okonkwo'dan sevindirici bir haber geldi.

Beşiktaş forması giyen Amy Okonkwo, AfroBasket 2025 finalindeki performansıyla üst üste ikinci kez MVP seçildi.

OKONKWO MAÇA DAMGA VURDU

Beşiktaş JK Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Amy Okonkwo, AfroBasket 2025 finalinde gösterdiği performansla maça damgasını vurdu.

Nijerya Milli Takımı formasıyla sahaya çıkan Okonkwo, final maçında 19 sayı, 9 ribaund ve 3 asistlik katkı sağladı. Bu başarılı performansıyla üst üste ikinci kez turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Okonkwo, kariyerine bir önemli başarı daha ekledi.

Nijeryalı basketbolcu, transfer döneminde Fransa'nın Bourges takımından Beşiktaş'a katılmıştı.