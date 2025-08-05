İki tarafın anlaştığı iddia edilmişti: Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş'ı bekletme sebebi ortaya çıktı!

Transfer çalışmaları süren Beşiktaş'ta orta saha için tüm şartlar zorlanıyor.

Wilfred Ndidi transferi için oyuncuyla ve kulübü Leicester City ile anlaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

TÜM ŞARTLARDA ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Wilfred Ndidi transferinde tüm şartlarda anlaşma sağlamış durumda. Siyah-beyazlıların, Nijeryalı yıldızla el sıkıştığı ve Leicester City ile de bonservis konusunda uzlaşmaya vardığı kaydedildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ndidi için devreye son anda La Liga ekibi Real Betis girdi.

REAL BETIS DEVREYE GİRDİ

İspanyol kulübü, Wilfried Ndidi'ye resmi teklif sundu fakat Leicester City ile henüz bonservis pazarlığında bir sonuca ulaşamadı.

Ndidi'nin Beşiktaş'ı bekletme sebebi bu gelişme olarak gösterilirken, siyah-beyazlılar hem oyuncuyla hem de kulübüyle daha önce anlaşma sağladığı için transferde hâlâ en güçlü aday konumunda yer alıyor.

Geçen sezon Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.