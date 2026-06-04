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Fenerbahçe, Tuncay Şanlı kararını resmen açıkladı

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı kararını resmen açıkladı

4.06.2026 16:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe, Tuncay Şanlı kararını resmen açıkladı

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı dönemi sona erdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır.

Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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