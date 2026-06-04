Fenerbahçe, Tuncay Şanlı kararını resmen açıkladı

Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı dönemi sona erdi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır.
Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır.— Fenerbahçe Futbol Akademi (@fbakademi) June 4, 2026
Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/3oYjaHoaSO