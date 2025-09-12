Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!

Beşiktaş, Joao Mario'nun AEK'e transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli oyuncunun transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak gerçekleştiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada;
Profesyonel futbolcumuz Joao Mario'nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır.
Joao Mario'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
ifadeleri kullanıldı.
2 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Joao Mario, 2025/26 sezonun yaz transfer döneminde Benfica'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Beşiktaş kariyerinde 45 maça çıkan 32 yaşındaki Portekizli yıldız, 10 gol ve 5 asist kaydetti.