12.09.2025 18:56:00
Haber Merkezi
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!

Beşiktaş, Joao Mario'nun AEK'e sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Joao Mario'nun AEK'e transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli oyuncunun transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; 

Profesyonel futbolcumuz Joao Mario'nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır.

Joao Mario'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

ifadeleri kullanıldı.

2 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Joao Mario, 2025/26 sezonun yaz transfer döneminde Benfica'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Beşiktaş kariyerinde 45 maça çıkan 32 yaşındaki Portekizli yıldız, 10 gol ve 5 asist kaydetti.

