Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi müjde!

Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi müjde!

20.09.2025 16:09:00
Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi müjde!

Trendyol Süper Lig’de Göztepe’ye mağlup olan Beşiktaş, hafta içinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılara Wilfred Ndidi’den iyi haber geldi.

Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda Göztepe’ye 3-0 kaybetti ve Sergen Yalçın döneminde bu sezonki ikinci yenilgisini aldı. Siyah-beyazlılar, Göztepe mağlubiyetinin ardından hafta içinde erteleme maçında karşılaşacağı Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanın kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştiği, Göztepe maçında forma giyen futbolcuların rejenerasyon çalışması yaptığı aktarıldı.

Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı antrenmanın dar alandaki çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ’A NDIDI’DEN İYİ HABER

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Wilfred Ndidi, Nijerya Milli Takımı’ndaki sakatlığı nedeniyle Süper Lig’de son oynanan Başakşehir ve Göztepe maçlarını kaçırmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşıma göre deneyimli oyuncunun takımla antrenmanlara başladı. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 4 maçta forma giydi.

İlgili Konular: #beşiktaş #kayserispor #Wilfrid Ndidi

