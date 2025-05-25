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Beşiktaş'ta futbolculara ve Ole Gunnar Solskjaer'e büyük tepki!

Beşiktaş'ta futbolculara ve Ole Gunnar Solskjaer'e büyük tepki!

25.05.2025 21:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ta futbolculara ve Ole Gunnar Solskjaer'e büyük tepki!

Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rizespor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi.

Süper Lig'de sahasında Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, 90+1'de yediği golle sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Rizespor'un ikinci golünün ardından takıma tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünlerin tepkisi, maç bittikten sonra da devam etti.

SOLSKJAER'E TEPKİ

Beşiktaşlı tribünler, takımla birlikte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e de tepki gösterdi. Norveçli teknik direktör, maçın ardından tribünlere gidip tribünleri alkışladı. Beşiktaş tribünlerinden bu anlarda tepki sesleri yükseldi.

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