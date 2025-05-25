Beşiktaş'ta futbolculara ve Ole Gunnar Solskjaer'e büyük tepki!

Süper Lig'de sahasında Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, 90+1'de yediği golle sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Rizespor'un ikinci golünün ardından takıma tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünlerin tepkisi, maç bittikten sonra da devam etti.
SOLSKJAER'E TEPKİ
Beşiktaşlı tribünler, takımla birlikte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e de tepki gösterdi. Norveçli teknik direktör, maçın ardından tribünlere gidip tribünleri alkışladı. Beşiktaş tribünlerinden bu anlarda tepki sesleri yükseldi.