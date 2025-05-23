Cristiano Ronaldo kampanyasına Beşiktaşlı futbolcu da katıldı! 'Umarım bu sezon gelir'

İngiliz basınında Cristiano Ronaldo için Beşiktaş iddialarının çıkması siyah-beyazlı taraftarlar arasında büyük heyecana neden oldu.

Portekizli yıldız için "Come to Beşiktaş" kampanyası başlatan taraftarlar, yıldız futbolcunun paylaşımlarına bu ifadeyi yorum olarak yazıyor.

"Come to Beşiktaş" akımına Beşiktaş'ın Eyüpspor'a kiralık olarak gönderdiği Tayfur Bingöl de katıldı.

Bingöl, Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş formalı kurgu fotoğrafına yaptığı yorumda, "Geçen sezon çağırmıştım, umarım bu sezon gelir. Come to Beşiktaş" ifadelerini kullandı.



