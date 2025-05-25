Beşiktaş'ın üçüncülüğü zora girdi: Beşiktaş 1-2 Rizespor

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş ile Rizespor arasındaki mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi.

Rizespor, 61. dakikada Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti. Samet, Rizespor forması altında ilk golünü attı.

Beşiktaş'ta bu gole cevabı 64. dakikada Joao Mario verdi. Rizespor, Ali Sowe'un 90+1. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

IMMOBILE CEZALI

Beşiktaş'ta 40. dakikada sarı kart gören Ciro Immobile, cezalı duruma düştü. İtalyan golcü, ligin son haftasında Bodrum deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 59 puanda kaldı. Rizespor, 46 puana yükseldi.

Ligin gelecek ve son haftasında Beşiktaş, Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Hadziahmetovic, Muçi, Arroyo, Rafa Silva, Immobile.

Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawyin, Zeqiri, Verasanovic, Ghezzal, Sowe.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 1-2 Rizespor

90' GOL | Ali Sowe Rizespor'u öne geçiren golü kaydetti.

90' Beşiktaş'ta Svensson ve Uduokhai oyundan çıktı, Yakup Arda ve Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

87' Rizespor'da Mithat oyundan çıktı, Alikulov oyuna dahil oldu.

82' Beşiktaş'ta Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şut üstten dışarıya çıktı.

81' Beşiktaş'ta Muçi yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

78' Rizespor'da Ghezzal yerini Buljubasic'e bıraktı.

72' Beşiktaş atağında Masuaku sol kanattan içeriye doğru kat ederek pasını Rafa Silva'ya çıkardı. Rafa ceza sahası yayı içerisinden sağ ayağıyla şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

68' Rizespor'da Zeqiri ve Varesanovic oyundan çıktı, Berkay Özcan ve Akintola oyuna dahil oldu.

64' Beşiktaş hücumunda Masuaku, sol kanattan ceza sahası içinde bulunan Joao Mario'ya pasını çıkardı. Ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla şutunu çeken Joao Mario topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.

64' GOL | Joao Mario, beraberliği getiten golü kaydetti.

61' Rizespor'un sol kanattan kullandığı kornerde Samet ön alanda kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

61' GOL | Samet Akaydin, Rizespor'u öne geçiren golü kaydetti.

53' Beşiktaş'ta Arroyo ve Immobile oyundan çıktı, Joao Mario ile Mustafa Hekimoğlu oyuna dahil oldu.

52' Beşiktaş atağında Muçi, kaleyi doğrudan gören noktadan sağ ayağıyla sert bir şut çıkardı, soluna uzanan kaleci Grbic topu çıkarmayı başardı.

49' Rizespor hücumunda Ghezzal'ın sağ kanattan açtığı ortaya penaltı noktasında Verasanovic kafayla uzak köşeye vurdu. Yavaş bir şekilde köşeye giden topu kaleci Mert uzanarak çıkarmayı başardı.

48' Beşiktaş hücumunda Svensson'un sağ kanattan açtığı orta kaleci Grbic'de kaldı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

40' SARI KART | Beşiktaş'ta Immobile sarı kart gördü.

31' SARI KART | Rizespor'da Mosci, Immobile'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

28' Rizespor hücumunda Zeqiri'nin sağ ayağıyla uzaktan çektiği şutu, kaleci Mert Günok kontrol etti.

25' Beşiktaş hücumunda Masuaku'nun ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağı ile gelişine çektiği şut uzak direğin hemen yanından auta çıktı.

23' SARI KART | Rizespor'da Varesanovic, Gedson'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

19' Rizespor hücumunda Ghezzal'ın ceza sahası içi solundan içeriye çevirdiği topu kaleci Mert Günok kontrol etti.

17' Rizespor'da atağında Olawoyin uzaktan sağ ayağıyla şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

11' Beşiktaş hızlı hücumunda Masuaku sol kanattan pasını koşu gösteren Muçi'yle buluşturmak istedi ancak Samet son anda kademeye girdi ve kayarak topa müdahale etti.

10' Rizespor hücumunda Ghezzal ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayakla şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

5' Beşiktaş hücumunda Arroyo'nun sağ kanattan açtığı ortayı savunma kornere uzaklaştırdı.

3' Beşiktaş hücumunda Arroyo sağ çaprazdan sağ ayağıyla şutunu çekti, top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

3' Beşiktaş hücumunda Arroyo sağ çaprazdan sağ ayağıyla şutunu çekti, kaleyi pararel bir şekilde geçen top taca çıktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.