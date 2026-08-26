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Beşiktaş'ta hakem isyanı! Serdal Adalı TFF'ye çıkarma yaptı: 'Cumhurbaşkanımıza yaşananları aktaracağım...'

Beşiktaş'ta hakem isyanı! Serdal Adalı TFF'ye çıkarma yaptı: 'Cumhurbaşkanımıza yaşananları aktaracağım...'

26.08.2026 13:44:00
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Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta hakem isyanı! Serdal Adalı TFF'ye çıkarma yaptı: 'Cumhurbaşkanımıza yaşananları aktaracağım...'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Corendon Alanyaspor karşılaşmasındaki tartışmalı hakem kararlarının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşen Adalı tesis çıkışında "Bu saatten sonra Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir kişi kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ederek yaşananları kendisine aktaracağım" dedi.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 1-0 Corendon Alanyaspor lehine biten maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlar ve hakem kararlarına tepki göstermek amacıyla harekete geçti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, konuyu en üst perdeden dile getirmek ve yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezine gitti.

GÜNDEM HAKEM KARARLARI

Riva'da gerçekleştirilecek kritik görüşmenin ana gündem maddesini, Alanyaspor maçındaki hakem yönetimi oluşturuyor.

Serdal Adalı'nın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelerek siyah-beyazlı camianın yaşanan pozisyonlar ve hakem kararları hakkındaki rahatsızlıklarını şeffaf bir biçimde ileteceği öğrenildi. Beşiktaş cephesinde tüm gözler, TFF merkezinde yapılacak bu önemli zirveye çevrilmiş durumda.

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ADALI'DAN AÇIKLAMA: CUMHURBAŞKANIMIZDAN RANDEVU TALEP EDECEĞİM

Beşiktaş yönetiminin ve taraftarının yakından takip ettiği toplantının ardından gözler yapılacak resmi değerlendirmelere kilitlendi.

Serdal Adalı'nın, Hacıosmanoğlu ile görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı..

Adalı şunları söyledi: 

"TFF'ye problem olduğunda gelmekten sıkıldım. Yine aynı şeyler. Yine 'Haklısınız, gereken yapılacak' sözleri. MHK Başkanı burada durduğu sürece, maalesef Türk futbolu bir adım ileriye gitmeyecek. TFF'nin yaptığı güzel işleri de gölgeliyor. Bu hafta biz yaşadık, geçen hafta Fenerbahçe yaşadı, önümüzdeki hafta başka takım yaşayacak. Bu şahıs orada dürdüğü sürece değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor.

Bu saatten sonra Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir kişi kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ederek yaşananları kendisine aktaracağım."

İlgili Konular: #beşiktaş #serdal adalı

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