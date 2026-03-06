Beşiktaş’ta istifa seslerinden 17 maçlık seriye giden başarı yolu: Kartal canlandı

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde büyük değişim yaşıyor. Siyah-Beyazlılar, ligin ilk yarısında evinde 2-0 öne geçip 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinin ardından çıktığı 17 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kartal şimdi gözünü yarın evinde Galatasaray ile oynayacağı derbiye çevirdi. Sergen Yalçın göreve geldiği günden bu yana takımı getirdiği noktayla ilgili “Yoğun bakımdaydık odaya çıktık” yorumunu yaparken Siyah-Beyazlı taraftarların, “Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor” ile “Yönetim istifa, Adalı istifa” tezahüratları ve başta kaleci Ersin olmak üzere bazı oyunculara yönelik ıslıklı protestolar geride kaldı. Devre arası yapılan transferler takıma tam uyum sağladı, Sergen Yalçın’ın eli güçlendi, taktik planı genişledi. Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Siyah-Beyazlılar, lig sıralamasında da üst sıralara tırmanarak gelecek sezon Avrupa kupalarına gidebileceği bir basamakta sezonu tamamlamayı hedefliyor.