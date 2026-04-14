Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Kartal Kayra Yılmaz'dan kötü haber...

14.04.2026 18:02:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildiğini duyurdu. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilmiştir.

Kartal Kayra Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Cerrahi tedavisi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci ile ilgili bilgiler önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır."

SEZONU KAPATTI İDDİASI

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; 25 yaşındaki futbolcunun sezonun geri kalanında sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

23 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 23 resmi maçta forma giydi. Yılmaz bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

