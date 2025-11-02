Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi ibra edilmedi!

Beşiktaş'ın 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda üç farklı dönem için ibra oylaması yapıldı.

Denetim kurulu raporunun okunmasının ve raporların görüşülmesinin ardından 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunuldu.

Siyah-beyazlı kulübün eski başkanlarından Hasan Arat'ın görev yaptığı dönem, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Arat, Beşiktaş'ta 3 Aralık 2023 ve 29 Kasım 2024 tarihleri arasında Beşiktaş'tan başkan olarak görev yapmıştı.

İHRAÇ KARARI

Beşiktaş'ın bugünkü genel kurulunda Hasan Arat'ın geçici olarak kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi de oylandı.

Oylamada Arat, oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübünün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.