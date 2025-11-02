Resmen açıklandı: Beşiktaş'tan flaş Hasan Arat kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, idari ve mali genel kurulda oy çokluğuyla geçici olarak 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden ihraç edildi.

Beşiktaş'ın 2025 yılı olağan idari ve mali genel kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı.

Genel kurulda siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Hasan Arat'a verilen ceza oylamaya sunuldu.

Yapılan oylamanın ardından Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, kulüp üyeliğinden 1 yıl geçici olarak çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübünün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Hasan Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.

Yaşanan bu olayın ardından disiplin kurulunun Hasan Arat'ın kulüpten 1 yıl süreyle uzaklaştırılması yönünde aldığı karar, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu tarafından idari ve mali kongreye taşınmıştı.

Arat, 3 Aralık 2023 ve 29 Kasım 2024 tarihleri arasında Beşiktaş'tan başkan olarak görev yapmıştı.

