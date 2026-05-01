Beşiktaş'ta maç öncesi sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

1.05.2026 19:55:00
Beşiktaş'ta ısınma sırasında sakatlanan Milot Rashica'nın yerine Junior Olaitan ilk 11'e dahil oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Salı günü Konyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı finali nedeniyle rotasyon ağırlıklı kadroyla maça çıkan Beşiktaş'ta Rashica bir sakatlık yaşandı.

İlk 11'de yer alan ve ısınma sırasında ağrı hisseden Milot Rashica, kadrodan çıkarıldı. Kosovalı hücumcunun yerine Junior Olaitan ilk 11'e dahil oldu.

KADRO TERCİHİ AÇIKLAMASI

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı öncesi rotasyon ağırlıklı kadro tercihine ilişkin yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Az süre alan oyuncular oynuyor ama şu da var... Ligin sonu geliyor. Oyuncularda ufak tefek problemler var. Ligin son dönemleri sakatlık risklerini çok fazla taşıyor. Son oynanan maçta da takım biraz yorgundu, bu da doğal.

