Beşiktaş'ta sakatlık: Maç kadrosundan çıkarıldı!

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi sakatlık gelişmesi yaşandı.
Siyah-beyazlı kulüp, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır.
Demir Ege Tıknaz’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."
Beşiktaş, saat 20:00'de başlayacak mücadelede kendi evinde Kayserispor'u konuk edecek.