Cezayir maçına devam edememişti... Beşiktaş'a Wilfred Ndidi şoku!

Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin, ülkesinin milli takımının Cezayir ile oynadığı maç sol uyluk arka adalesinden sakatlandığı açıklandı.

Beşiktaş'tan Ndidi'nin sakatlığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Nijerya'nın Cezayir'le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris), Nijerya Milli Takımı Sağlık Ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir."

Nijerya Milli Takımı'yla katıldığı Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük elde eden Ndidi'nin turnuvanın ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.