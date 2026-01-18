Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Salih Özcan'dan transfer iddialarına yanıt!

18.01.2026 17:22:00
Güncellenme:
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan, hakkındaki transfer iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı.

Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen ancak beklentileri nedeniyle siyah-beyazlıların vazgeçtiği haberleri gündeme gelen milli futbolcu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Image

Salih Özcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şahsım hakkında özellikle son günlerde Türk Futbol Medyasında yazılan ve doğru olmayan haberler hakkında açıklama yapmak istiyorum.

Ne yazık ki, medyada gerçekliği yansıtmayan ve talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir..

Hatırlatmak isterim ki, Borussia Dortmund Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak halihazırda profesyonel kariyerime devam ediyorum.

Mevcut durumda, Milli Takımımızla birlikte, son üç senedir olduğu gibi kulübümün başarısı için çabalamaya devam edeceğim.

Bu konunun burada kapatılması dileğiyle, şahsım harici yapılan hiçbir açıklamayı dikkate almamanızı rica ederim.

Türk Futbol Kamuoyuna saygı ve sevgilerimle."

