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Beşiktaş'ta sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı

Beşiktaş'ta sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı

28.06.2025 17:18:00
Güncellenme:
AA
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Beşiktaş'ta sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Futbolcular çeşitli branşlarda muayene edilerek efor ve akciğer testlerinden geçti.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Arda Berk Özüarap, Can Keleş, Emir Yaşar, Emirhan Topçu, Emre Bilgin, Emrecan Uzunhan, Ersin Destanoğlu, Fahri Kerem Ay, Göktuğ Baytekin, Kartal Kayra Yılmaz, Alexander Chamberlain, Ernest Muçi, Felix Uduokhai, Gabriel Paulista, Adnan Karahisar, Poyraz Gelen ve Amir Hadziahmetovic, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Beşiktaşlı futbolcular, sağlık testinin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde saha çalışmaları öncesi performans testinden de geçti.


İlgili Konular: #beşiktaş #Test

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