Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ta Keny Arroyo'nun ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş'ta Keny Arroyo'nun ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu!

2.09.2025 15:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ta Keny Arroyo'nun ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu!

Brezilya Ligi ekibi Cruzeiro, Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen 19 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu Keny Arroyo'yu renklerine bağladı.

Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro, Beşiktaş'tan Keny Arroyo'yu transfer ettiğini duyurdu.

Cruzeiro, Ekvadorlu genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Brezilya ekibinin, Keny Arroyo'nun transferi için 8 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro bonus ödeyeceği ifade edildi. Keny Arroyo'nun Cruzerio'da 25 maça çıkması halinde, 500 bin Euro'luk ek ödemenin devreye gireceği kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Keny Arroyo'nun ilk açıklamaları şu şekilde:

"Cruzeiro gibi büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Cruzeiro'ya geleceğimden haberdar olduğumda çok heyecanlandım. Brezilya'da çok büyük bir kulüp; en iyisini yapmayı ve onlarla birçok kupa kazanmayı deneyeceğim."

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Cruzeiro #Keny Arroyo

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye kiralandı!
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye kiralandı! Beşiktaş'ın Bosna-Hersekli orta sahası Amir Hadziahmetovic, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye kiralandı.
Beşiktaş'ta Jean Onana'nın ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş'ta Jean Onana'nın ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibi Beşiktaş, 25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Jean Onana'nın Genoa'ya kiralandığını açıkladı.
Vaclav Cerny, Beşiktaş için geldi
Vaclav Cerny, Beşiktaş için geldi Beşiktaş, Vaclav Cerny transferi için Wolfsburg ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Çek futbolcuyu, İstanbul'a getirdi.