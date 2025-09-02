Beşiktaş'ta Keny Arroyo'nun ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu!

Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro, Beşiktaş'tan Keny Arroyo'yu transfer ettiğini duyurdu.

Cruzeiro, Ekvadorlu genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Brezilya ekibinin, Keny Arroyo'nun transferi için 8 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro bonus ödeyeceği ifade edildi. Keny Arroyo'nun Cruzerio'da 25 maça çıkması halinde, 500 bin Euro'luk ek ödemenin devreye gireceği kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Keny Arroyo'nun ilk açıklamaları şu şekilde:

"Cruzeiro gibi büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Cruzeiro'ya geleceğimden haberdar olduğumda çok heyecanlandım. Brezilya'da çok büyük bir kulüp; en iyisini yapmayı ve onlarla birçok kupa kazanmayı deneyeceğim."