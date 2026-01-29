Serdal Adalı'dan istifa çağrılarına cevap: 'Beşiktaş her sene seçime gidecek bir camia değildir'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı Basın Toplantı Odası'nda siyah beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"4 yöneticimizin istifa ettiği haberi tamamen asılsızdır. Taraftarımızı tahrik etme çabasıdır. Bu suni gündemlerle uğraşırken, SPK tarafından tarihin en büyük cezaları verildi. SPK, Beşiktaş hisselerini manipüle etme suçundan cezalar verdi. Bu yalan haberleri yapanlar bu konuyu hiç mi görmediler. Tarihin en büyük cezası olmuş ama kimse konuşmuyor. Cumhuriyet Başsavcılığımızı bu konuyla ilgili göreve davet ediyorum, bu işlerin hesabının sorulması için."

"BEŞİKTAŞ'A GELECEK RAKAM EN AZ 200 MİLYON DOLARDIR"

"Beşiktaş'ın Dikilitaş'ta böyle bir arsa değeri yoktu, sıfırdan yaratıldı. İçimizden bazıları burası spor alanı, gezi alanı diye başvuru yapmışlar. Dikilitaş için gelen rakam 400 milyon dolardır. Buradaki satışların toplamında 400 milyon doların altında hasılat kabul edilmeyecektir. Beşiktaş'ın payı yüzde 50. Beşiktaş'a gelecek rakam en az 200 milyon dolardır. Beşiktaş faizli borçlarının ve vergi borçlarının karşılığını yaratmıştır. Ben bu göreve geldiğinde dibin dibindeydi bu kulüp."

"BEŞİKTAŞ'IN ÇIKARLARINI KORUMAK DIŞINDA BİR HESABIMIZ YOK"

"Beşiktaş'ın bir süre sonra faizli borcu kalmayacaktır. Özgür Özel ile görüşmemden dolayı birileri niyet okumaya kalkmış. Beşiktaş'ın çıkarlarını korumak dışında bir hesabımız yok. Serdal Adalı ve arkadaşları gelsin, kulübün içini düzeltsin., sıfırdan projeler üretsin, yıllardır tüm yönetimlerin sata sata yüzde 51 hissesinin yüzde 20 artırsın, yabancı oyuncu kontenjanı için hareket alanı açsın sonra da bu yönetim bu işi yapamadı denilsin. Yaz sezonunda 25 oyuncunun gidip 12 oyuncunun geldiği, bu dönemde ise 7 oyuncunun gittiği bir kadro yapılanmasına gittik. Yazın yapıp gönderdiğimiz transferleri de kiralık olarak yaptık. Bir yılda 71 milyon Euro futbolcu satışı geliri elde ettik. Beşiktaş'ın kadro yapılanmasını tamamlayarak şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmak istiyoruz. Bir senede 30'un üzerinde adam yolladım, sadece 3 tanesi bizim dönemimizden oyuncular, 1'i de kiralık. Bizden öncedeki dönemlerde alınan oyuncuların maaşlarını hala ödemeye devam ediyoruz."

"BEŞİKTAŞ HER SENE SEÇİME GİDECEK BİR CAMİA DEĞİLDİR"

"Bu camianın sezon devam ederken ne bir seçime ne de başkan ve teknik direktör değişimine tahammülü kalmamıştır. Pusu kültürünü ortadan kaldıracağız. Biz bu alışkanlığı bitireceğiz. Beşiktaş isyan çıkarılarak dizayn edilemeyecek kadar da büyük bir kulüptür. Beşiktaş'ta istikrara, uzun ve doğru bir yol haritasına ihtiyacı vardı. Bugün bize istifa diye bağıranlar, bundan sonra da var olacaklar. Ben Beşiktaş'a gelen son sponsorluk parasını alıp, alacaklarını son kuruşuna kadar alarak gidecek bir adam değilim. Beşiktaş her sene seçime gidecek bir camia değildir. Beşiktaş'ın pusu kültürünü söküp atmak için buradayım. Sözlerim asla gerçek taraftarlarımız için değil. Benim bu dediklerim her an kaos yaratmak için organize olan kitleye."

"ÖNCELİKLE BU BORÇLARI ÖDEYECEĞİM"

"Futbol takımımız istediğimiz neticeleri alamadı. İlk 11'den 9'unun yeni olduğu bir takımda bu durumun olabileceğini tahmin ediyordum. Bundan sonra yapacağımız transferlerde takım ruhu taşıyan özellikte oyuncu getireceğiz. Bu ara transfer döneminde istediğimiz oyuncuların bir çoğunda sıkıntı çıktı. Teklif verdiklerimiz var, tamamı da kendi takımında oynayan oyuncular. Dediğimiz şartlara gelirlerse transferleri gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ı zarara uğratan başkan olmaktansa transfer yapamayan başkan olarak anılmaya razıyım. Kafamızdaki projeyi hayata geçirdikten, faizli borcu kapattıktan sonra başkanlığa aday olmak çok kolay. Öncelikle bu borçları ödeyeceğim. Tüzüğü de değiştirerek hiçbir yönetimin gelirinden fazla borçlanamamasını sağlayacağız."

"ALDIĞIMIZ HİÇBİR OYUNCUDAN DA ZARAR ETMEDİK"

"Transfer döneminde geride kalan 28 günde hocamız da Serkan Reçber ve ekibi de çalışmalar yaptılar. Her mevki için 2-3'er tane oyuncu belirlendi. İlk 20 günde bir takım oyuncular oldu. Kulüpler vereceği oyuncunun yerine adam koymak için 20 milyon Euro'luk bir oyuncuya 30 milyon Euro istiyor. Şuradan kalktıktan sonra görüştüğümüz her oyuncuyu akşama kadar bitiririm ama bu kulübün parasını sokağa mı atalım. Gönderdiğimiz futbolcuların da elimizdeki oyuncuların da maaşını ödüyoruz. Bu hataları yapmamak için uğraşıyoruz. Belki pahalıya aldığımız oyuncu da olacak ama bilin ki sattığımız zaman kar edeceğiz. Aldığımız hiçbir oyuncudan da zarar etmedik. Ben bu kulübe son transferini yapan oyuncu almayacağım."

"ORTA SAHAYA BİR TRANSFER BU AKŞAM GELECEK"

“Bir aksilik çıkmazsa orta sahaya bir transfer bu akşam gelecek. 3 tane daha oyuncu var planlamalarda. Gelecek seneye yönelik daha genç oyunculara yönelik planlamamız var. Avrupa'da transfer dönemi bittikten sonra transfer için fırsatlarımız olacaktır. Kaleci transferi yapacağız. Alacağımız 4 oyuncunun bir tanesi kaleci olacak. Transferde herkes birbiriyle görüşüyor. Kimsenin kimseyle görüşmediği bir durum yok. Daha dün bir futbolcuyu görüşüyorduk Sergen Hoca'yla. Kulübünün durumunu öğrenmek için Graf'ı aradık. Geçmişte yaşadığımız iki başlılık yok. Herkesin görevi ve yetkisi belli.”