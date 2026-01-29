Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş saati belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.01.2026 20:35:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı 23 yaşındaki Arnavut oyuncu Kristjan Asllani'nin bu gece İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Beşiktaş yeni transferin geliş saatini duyurdu. 

Siyah-beyazlıların prensipte anlaştığı Arnavut ön libero Kristjan Asllani'nin bu akşam 23:40'ta İstanbul'da olacağı kaydedildi.

KRISTJAN ASLLANI KİMDİR?

Empoli altyapısından yetişen 23 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında 15.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter'e transfer oldu. 

Geçen yaz Torino'ya kiralanan Kristjan Asllani, bu sezon çıktığı 16 maçta 1155 dakika sahada kaldı ancak takımına skor katkısı sağlayamadı.

Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 maç oynayan Asllani, 5 kez fileleri havalandırdı.

