Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş saati belli oldu!

Beşiktaş yeni transferin geliş saatini duyurdu.
Siyah-beyazlıların prensipte anlaştığı Arnavut ön libero Kristjan Asllani'nin bu akşam 23:40'ta İstanbul'da olacağı kaydedildi.
KRISTJAN ASLLANI KİMDİR?
Empoli altyapısından yetişen 23 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında 15.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter'e transfer oldu.
Geçen yaz Torino'ya kiralanan Kristjan Asllani, bu sezon çıktığı 16 maçta 1155 dakika sahada kaldı ancak takımına skor katkısı sağlayamadı.
Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 maç oynayan Asllani, 5 kez fileleri havalandırdı.