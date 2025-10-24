Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ta yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil mazbatasını aldı

Beşiktaş'ta yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil mazbatasını aldı

24.10.2025 17:09:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Beşiktaş'ta yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil mazbatasını aldı

Beşiktaş Kulübünde divan kurulu başkanlığına seçilen Ahmet Ürkmezgil ile kurul üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen törene kulüp başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkan Murat Kılıç, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyeleri Aykut Torunoğulları ve Mehmet Sarımermer ile divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ve kurul üyeleri katıldı.

Ürkmezgil'e mazbatasını, başkan Serdal Adalı ile olağan seçimli toplantıda kongre divan başkanlığını yapan Ali Rıza Dizdar takdim etti.

Divan başkanlık kurulunun diğer üyelerine ise mazbatalarını siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri verdi.

Mazbata takdiminin ardından açıklamada bulunan Serdal Adalı, "Beşiktaş'a yakışır bir genel kurul oldu. Ahmet ağabey benim için özel bir insan. Kendisini ve yeni seçilen kurulunu kutluyorum. İyi bir çalışma dönemi geçireceğinizden şüphem yok. Allah yardımcınız olsun" dedi.

Divan kurulu başkanı Ürkmezgil ise, "Çok güzel bir an. Herkesin bu duyguyu yaşaması hayalidir. Çocukluğundan bu yana Beşiktaş sevdalısı olarak bu anı yaşayacağımı tahayyül edemezdim. Çok heyecan verici bir şey. Ne kadar becerimiz varsa bütün bunların daha fazlasını Beşiktaş'ım için yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Başkanımız Serdal Adalı ile Beşiktaş için el ele vererek kulübü daha iyi yerlere getireceğimizden şüphemiz yok" diye konuştu.

Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

İlgili Konular: #beşiktaş #mazbata #Divan Kurulu

İlgili Haberler

Beşiktaş ile Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş ile Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı: 'Beşiktaş'ın bayram yapması gerekir'
Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı: 'Beşiktaş'ın bayram yapması gerekir' Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Antrenmanda yer alamadı... Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması
Antrenmanda yer alamadı... Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması Beşiktaş, Portekizli yıldız futbolcusu Rafa Silva için sakatlık açıklaması yaptı.