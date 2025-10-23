Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı: 'Beşiktaş'ın bayram yapması gerekir'

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'nin 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Ali Gültiken: "Beşiktaş'ın sevinmesi değil, bayram yapması gereken bir galibiyet. Oyunu rakibe bu kadar verip neredeyse topa hiç temas etmeden oynanan bir 90 dakikanın sonucunda iki farklı kazanmak mükemmel bir duygu." (Sabah)

"BÖYLE OYNAMAMALI"

Fatih Doğan: "Beşiktaş'ın oyunda bu kadar gerilmesi, geri çekilmesi ve topu rakibe bırakması kabul edilemez. Bu konu "Beşiktaş kazandı ya!" açıklamasıyla geçiştirilemez. Sıradanlaşan oyun kadar tepkisizlik de bulaşıcı bir hastalıktır. Beşiktaş'ın o boşluğa düşmemesi, düştüyse hemen çıkması lazım." (Sabah)

Sinan Vardar: "Bu skor kimseyi aldatmasın. Kara bulutlar hala dağılmış değil. Bu takımın havaya girmesi için Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması gerek. Kazandığına sevinelim ama oynanan futbolun da Beşiktaş'a yakışmadığını kabul edelim. Beşiktaş büyüktür, böyle oynamamalı!" (FotoMaç)

"OYNATMAK AKIL TUTULMASI"

Turgay Demir: "Artık şunu iyice anlamış olmalı herkes; Taylan varken Svensson'u, Rıdvan varken Jurasek'i oynatmak akıl tutulmasıdır... Aynı şekilde Jota Silva gibi bir oyuncu varken (dün de hiçbir şey yapmayan) Rashica'dan bir şeyler beklemek ve onu sahaya sürmek akıl işi değildir. Sergen Yalçın umarım bundan sonra gerçeklere kafa tutmaz. Tutarsa kendi kafasını, gözünü yaralayacağını bilmesinde fayda var..." (FotoMaç)