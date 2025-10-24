Antrenmanda yer alamadı... Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın, her iki alt baldır adalesinden sakatlandığı ve bu nedenle antrenmana çıkamadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın, Rafa Silva'nın sağlık durumu hakkında yaptığı bilgilendirme şöyle:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."