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Beşiktaş'tan Dusan Alimpijevic kararı

Beşiktaş'tan Dusan Alimpijevic kararı

12.07.2026 19:34:00
Güncellenme:
AA
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Beşiktaş'tan Dusan Alimpijevic kararı

Beşiktaş, Başantrenör Dusan Alimpijevic ile yola devam edileceğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Sırp çalıştırıcıyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yola devam! 2023-2024 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inandığımız başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic'e yeni dönemde üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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