Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Fenerbahçe Beko ile oynanan Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçının ardından açıklama yaptı.

Siyah beyazlılar açıklamasında Fenerbahçe tribünlerine, TBF'ye ve hakem Yener Yılmaz'a, Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'na tepki gösterdi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun parkesi ile tribünü, Türk basketbol tarihine kara bir leke olarak geçecek skandallara ev sahipliği yapmıştır.

Kulübümüze karşı düşmanca duygular beslediğini her fırsatta adaletten fersah fersah uzak kararlarıyla göstermekte beis görmeyen Yener Yılmaz, Fenerbahçe Beko ile oynadığımız final serisi ilk maçının ilk yarısında üç kez challenge hakkını kullanan ve üçünde de haklı çıkan Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'i, kafasında önceden tasarladığı oyunu sahneye koymak suretiyle haksız bir şekilde oyundan atarak basketbol hakem camiasının yüz karası olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

Aynı Yener Yılmaz, rezil kararının hemen ardından Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'i sahayı hemen terk etmezse yetkisi olmadığı halde maçı bitirmekle tehdit etmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nu, kulübümüze düşmanlık yaptığı artık sağır sultanın bile malumu olan bu şahsı parkelerden uzak tutmak için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Fenerbahçe Beko ile oynadığımız final serisi ilk maçında ikinci bir skandal ise tribünde meydana gelmiştir.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, maç boyunca sporcularımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize ağza alınmayacak ifadeler kullanan taraftarlarını misafirperverlik gereği susturmaya çalışmak yerine tam aksi şekilde davranarak tıynetini ortaya koymuştur.

Bir yöneticiye hiçbir şekilde yakışmayan eylem ve söylemlerde bulunan, kazanmak için her yolu mübah görme çiğliğinde bulunan Sertaç Komsuoğlu'nu şiddetle kınıyoruz.

Beşiktaş JK olarak;

Türk basketbolunun utanç kaynağı Yener Yılmaz'ı parkelerde görmek istemiyoruz.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nu misafirin nasıl ağırlanması gerektiğini öğrenmesi için serinin evimizde oynanacak maçlarına davet ediyoruz.

Beşiktaş JK"



