Beşiktaş BOA'ya kendi evinde BOTAŞ çelmesi!

24.12.2025 21:41:00
AA
Beşiktaş BOA, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı BOTAŞ'a 87-81 mağlup oldu.

BOTAŞ, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş BOA'yı 87-81 mağlup etti.

Bu sonuçla BOTAŞ ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş BOA ise 6. yenilgisini yaşadı.

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Orkun Yurttaş, Sertan Kırklar, Kadir Giray Esen

Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 11, Meltem Yıldızhan 14, Whitcomb 13, Fasaula 22, Toure 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Bilgiç 8, İlayda Güner

BOTAŞ: Bejedi 15, Tuba Poyraz 8, Selin Rachel Gül, Dantas 20, Williams 25, Ayşegül Günay Aladağ 9, Işılay Eğin 8, Serfa 2, Rana Uçar, Işık Su Güven, İdil Yeniçulha

1. Periyot: 28-28

Devre: 39-48

3. Periyot: 62-66

