Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Sergen Yalçın ile kritik toplantı...

Beşiktaş, futbolu bırakacağı yönünde haberler çıkan Rafa Silva için kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."