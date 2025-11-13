Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Sergen Yalçın ile kritik toplantı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.11.2025 21:03:00
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Portekizli oyuncu Rafa Silva ile görüşmek üzere teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılıyla bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş, futbolu bırakacağı yönünde haberler çıkan Rafa Silva için kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

