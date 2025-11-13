Beşiktaşlı Vaclav Cerny'den dikkat çeken milli takım kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.11.2025 18:25:00
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Çek oyuncusu Vaclav Cerny'nin davet almasına rağmen milli takıma katılmayacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ın sezon başında Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, dikkat çeken bir karara imza attı.

TRT Spor'un haberine göre Cerny, Çekya Milli Takımı'ndan davet almasına rağmen bu milli arada affını istedi.

Haberde Cerny'nin, takımla daha fazla vakit geçirmek, daha çok sorumluluk almak ve uyumunu güçlendirmek amacıyla bu kararı aldığı bildirildi.

MİLLİ ARAYI İSTANBUL'DA GEÇİRME KARARI

Deneyimli oyuncunun milli arayı İstanbul'da geçirerek Beşiktaş çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

28 yaşındaki Cerny, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 8 maçta forma giydi ve 1 gol, 4 asistlik katkı yaptı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Çekya #Vaclav Cerny

