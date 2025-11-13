Cumhuriyet Gazetesi Logo
Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti: Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

13.11.2025 18:46:00
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Portekizli oyuncusu Rafa Silva'nın bugün yapılan antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta ayrılmak istediği ve futbolu bırakmayı düşündüğü iddiaları gündeme gelen Rafa Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ın bugün yaptığı antrenmana katılmadı.

Öte yandan Başkan Serdal Adalı ile Rafa Silva'nın gün içinde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

TAKIMDAN AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Siyah-beyazlı kulübün 32 yaşındaki Portekizli futbolcusunun geleceği, son dönemde tartışma konusu oldu. Özellikle Rafa Silva'nın devre arasında takımdan ayrılmak istediği iddiaları dikkat çekmişti.

Öte yandan kulübe yakın bazı kaynaklar ise Rafa'nın ülkesine dönmek istediğini iddia etti.

Serdar Adalı ile Rafa Silva'nın görüşmesinin ardından yıldız futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Ayrıca Rafa Silva için teknik direktör Sergen Yalçın'dan da açıklama gelmişti. Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Sergen Yalçın, Portekizli yıldız için şu sözleri kullanmıştı:

"Rafa Silva kendisini kanıtlamış, Beşiktaş'a da yararlı bir oyuncu. Maç eksiği, antrenman eksiği dahi olsa her zaman kadroda yer veriyoruz çünkü her zaman katkı sağlayabilecek çapta bir isim. Ama o da nihayetinde bir insan, onun da ailesi var, onun da sıkıntıları olabiliyor. Bizden izin istedi biz de anlayışla karşıladık. Umarım kısa sürede sorunlarını çözer ve döner."

16 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.  

