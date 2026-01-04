Süper Lig'de yılın ilk ayrılığı açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.01.2026 17:15:00
Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Orhan Ak dönemi sona erdi.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, karşılılık anlaşılarak Orhan Ak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Sezona Selçuk Şahin ile başlayan Eyüpspor, daha sonra teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getirmişti. İstanbul ekibi, Orhan Ak yönetiminde 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Eyüpspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır.

Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

