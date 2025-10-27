Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı: 'Bahis oynayan hakemler açıklansın'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.10.2025 14:15:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı. Beşiktaş Kulübü, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz.

Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz.

Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

