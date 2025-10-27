Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'dan bahis açıklaması: 'Hakemlerle başladık, devam edecek...'

27.10.2025 13:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığını açıklamasının ardından konuya ilişkin görüşlerini aktardı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası gazetecilerle bir araya gelerek kısa bir açıklama yaptı.

"Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?" sorusuna Mecnun Otyakmaz, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF'nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda ayrıntılı bir şekilde araştırmalar devam edecek" cevabını verdi.

Otyakmaz, "Bahis üzerine yapılan araştırma hakemler üzerinde. Ayrıntılı tespitler, ayrıntılı raporlar ilerleyen günlerde netleşecek" cevabını verdi.

152 HAKEMİN AKTİF OLARAK BAHİS OYNADIĞI AÇIKLANMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı.

