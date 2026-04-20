Alanyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi gelişmesi!

20.04.2026 17:28:00
Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde perşembe günü kendi evinde Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin sağlık durumu belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda futbolcular minyatür kale çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

NDIDI TAKIMA KATILDI

Öte yandan Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Wilfred Ndidi iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş, Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını 21 Nisan Salı günü sürdürecek.

Beşiktaş birbirine benzeyen pozisyonlarda topu ağlarında görerek kaybetti
Beşiktaş birbirine benzeyen pozisyonlarda topu ağlarında görerek kaybetti Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş'ın eski yıldızları haftaya damga vurdu
Beşiktaş'ın eski yıldızları haftaya damga vurdu Beşiktaş'ın eski oyuncuları Gedson Fernandes, Tammy Abraham ve Rafa Silva, hafta sonu attıkları kritik gollerle takımlarına galibiyet getirdi.
Spor yazarları Samsunspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Gereken mücadeleyi göstermemenin bir bedeli olmalı'
Spor yazarları Samsunspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Gereken mücadeleyi göstermemenin bir bedeli olmalı' Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmayı yorumladı.