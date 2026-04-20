Alanyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi gelişmesi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda futbolcular minyatür kale çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
NDIDI TAKIMA KATILDI
Öte yandan Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Wilfred Ndidi iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.
Beşiktaş, Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını 21 Nisan Salı günü sürdürecek.